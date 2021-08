Ce jeudi, Oscar Dopchie, un des cadets wallons les plus en vue cette saison, a rendez-vous avec l’un de ses objectifs phares de la saison : Couvin ! Avec la course de côte d’Herbeumont et le Tour de l’Ain où il a brillé cette saison, il s’agit de l’une de ses dernières occasions de pouvoir s’exprimer dès que la route s’élève. "Je connais les routes car j’avais pris part à la kermesse de Couvin l’an passé qui avait lieu sur le parcours du circuit local de ce jeudi. C’est là-bas que je m’étais un peu révélé en terminant 9e dans le groupe de contre. Cette année, j’ai encore passé un cap dans les côtes et j’irai à Couvin pour un top 10 au minimum et pourquoi pas un podium de prestige à la clé", annonce sans détour le Chastrois de Sprint 2000 Charleroi. (...)