Depuis l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari d’Imola, théâtre du départ et de l’arrivée de la course en ligne de dimanche, le relief romagnol a les contours d’une caisse de résonance destinée à faire hurler un peu plus fort le moteur des bolides qui sillonnent habituellement l’un des anneaux les plus mythiques du sport mécanique italien.

Dimanche, les pentes tracées au milieu des vignobles serviront de juge de paix à l’un des Mondiaux les plus musclés de ces dernières années.