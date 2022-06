Ne cherchez pas ailleurs que dans le suivi de son plan d’entraînement l’explication à la participation, et au succès, de Remco Evenepoel ce mardi à la Gullegem Koerse, "le championnat du monde des kermesses", comme aiment ses organisateurs à baptiser leur épreuve.

"Je voulais effectuer un bloc de huit jours" , confiait-il avant le départ, désirant ainsi se placer dans la configuration de son prochain grand objectif, le Tour de Suisse (12-19 juin). "Lundi, au lendemain du Tour de Norvège (NdlR : dont il avait enlevé trois des six étapes et le classement final), j’ai effectué une bonne sortie de quatre heures et me voici au départ de, disons, la dernière étape. C’est ma première kermesse chez les pros, quatre ans après la dernière en junior."