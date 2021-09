Pour accueillir le monde, Louvain se plonge dans le sien. Encerclée par des milliers de barrières, la cité brabançonne donne l’impression d’être coupée de l’extérieur.

Quand elle se réveille, pas de voitures ni de bus, juste ces enfants qui partent à l’école, en selle. Alors que les premiers rayons de soleil se font attendre, cinq couleurs se chargent d’éclairer les rues du centre-ville. Au sol, dans les airs et sur les murs, du bleu, du rouge, du noir, du jaune et du vert. Comme s’il fallait rappeler pourquoi la ville était différente, le temps d’un long week-end. Aux abords de la Grand-Place, les odeurs de viennoiseries parfument un air frais et déjà venteux. Quelques cafés et restaurants s’apprêtent à ouvrir. Chaises en mains, les gérants et serveurs mettent tout en place. On attend du monde aujourd’hui.



(...)