Le dimanche 26 juin prochain, Middelkerke sera le théâtre des championnats de Belgique élites hommes et femmes. Il s’agira du point d’orgue de la campagne tricolore de la station balnéaire qui a accueilli ces dernières années plusieurs championnats nationaux comme ceux de cyclo-cross en janvier dernier. En pensant à Middelkerke, on n’imagine évidemment pas un tracé hérissé de nombreuses difficultés. D’autant que le concepteur du parcours, notre consultant Johan Museeuw, s’est volontairement refusé à aller chercher des côtes dans la première partie en ligne de la course.