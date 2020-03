Alaphilippe et Quintana sont les deux principales victimes d’une étape marquée par les bordures.

De la pluie, du vent, un peloton très nerveux et des coups de Trafalgar : pas de doute possible, on est bien sur Paris-Nice…" Si certains des derniers engagés de la Course au Soleil, prévus initialement sur Tirreno-Adriatico, peinaient encore à cerner les singularités de l’épreuve d’ASO, la 2e étape de lundi et sa synthèse livrée par Romain Bardet auront eu valeur de pense-bête griffonné à gros traits.

Ce petit vent de folie, qui fait si souvent le sel de la première épreuve par étapes du WorldTour disputée sur le sol européen, a une nouvelle fois soufflé sur les plaines du Loiret pour gonfler la voile de certains favoris placés dans le premier éventail initié par les Sunweb et les Bora-Hansgrohe à une trentaine de kilomètres de l’arrivée quand d’autres se sont cassé les dents sur ce coup de bordure.