Cette course a toujours été dans son viseur. Milan-Sanremo est d’ailleurs le monument auquel Philippe Gilbert a le plus participé puisqu’il y a épinglé 16 dossards contre 15 sur Liège-Bastogne-Liège, 12 lors du Tour de Lombardie, 11 au Tour des Flandres et... 3 à Paris-Roubaix.

Depuis le début de sa carrière, Gilbert n’a manqué la Primavera qu’à deux reprises, en 2003, quand il était néopro, et en 2016, à cause d’une infection des voies respiratoires.

Une assiduité qui ne rime pas avec succès puisque la Classicissima est le seul monument manquant à son palmarès. Retour sur ses 16 tentatives avortées.

2004 : offensif pour ses débuts