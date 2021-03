La 76e édition d’A travers la Flandre se déroule, ce mercredi, entre Roulers et Waregem. Cette ultime répétition avant le Tour des Flandres va se tenir sur un parcours de 184 kilomètres pimenté par treize côtes, dont trois pavées, et quatre secteurs pavés.

En l’absence de Wout Van Aert (Jumbo-Visma), récent lauréat de Gand-Wevelgem, le favori du jour se nomme Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix). Sur la route de Waregem, le tenant du titre va devoir se méfier du champion du monde Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step). Le double vainqueur Yves Lampaert et ses équipiers de chez Deceuninck – Quick-Step Kasper Asgreen et Florian Sénéchal font figure d’outsiders. Tout comme Greg Van Avermaet, Oliver Naesen (Ag2r Citroën), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Thomas Pidcock (Inoes-Grenadiers) et Anthony Turgis (Total Direct Energie).





L’arrivée est prévue aux alentours de 16h45.