La direction de l'équipe a décidé de laisser le coureur se reposer avant le Tour des Flandres. "Sep Vanmarcke a encore trop de problèmes avec ses voies respiratoires. Nous ne prenons aucun risque avant le Tour des Flandres de dimanche et nous lui permettons donc de récupérer. Nous espérons qu'il sera en mesure de prendre le départ dimanche", a déclaré son directeur sportif Eric Van Lancker.

"Sep peut maintenant effectuer quelques bonnes séances d'entraînement et continuer à entretenir sa condition. Ce n'était certainement pas mauvais. Il ne pouvait pas vraiment aller à fond pour le moment et courir dans cet état était irresponsable. Le beau temps peut le faire avancer un peu plus vite dans la bonne direction. Espérons-le."