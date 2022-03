Le coureur belge de 33 ans est écarté du peloton depuis mi-février en raison d'une péricardite, une inflammation de la membrane qui recouvre le cœur. On ne l'avait plus vu en compétition depuis son abandon dans la 2e étape du Tour de l'Algarve le 17 février. Quick-Step Alpha Vinyl comptera aussi sur Yves Lampaert, double vainqueur de l'épreuve (2017 et 2018) ainsi que sur son sprinter néerlandais Fabio Jakobsen, vainqueur de six courses cette saison, dont Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Le reste de la sélection se compose de Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, de l'Allemand Jannik Steimle et du Tchèque Zdenek Stybar.

A travers la Flandre, dernière répéition avant le Tour des Flandres de dimanche, reliera Roulers à Waregem sur 183,7 km d'un parcours comprenant treize côtes travers la Flandre, dernière répéition avant le Tour des Flandres de dimanche, reliera Roulers à Waregem sur 183,7 km d'un parcours comprenant treize côtes et cinq secteurs pavés.