A travers les flandres: un dernier galop d'essai avant le Ronde

À quatre jours du Tour des Flandres, les ultimes réglages seront effectués ce mercredi.



Trait d’union entre Gand-Wevelgem et le Ronde, À Travers les Flandres poursuit la série des classiques printanières. L’épreuve, qui n’avait pas eu lieu l’an passé, fut la première course d’un jour WorldTour enlevée par Mathieu Van der Poel. Deux ans plus tard, le champion des Pays-Bas est le favori de l’épreuve, quatre jours avant le Tour des Flandres, qu’il a aussi remporté.



