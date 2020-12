On connaît les étapes du prochain Tour de France mais pas les équipes alignées. Les formations du WorldTour y sont automatiquement engagées. Or, on ne sait pas encore combien il y en aura en 2021. Si, comme cette année, il y en a 19, ASO n’aura que deux invitations à proposer aux trois équipes procontinentales françaises candidates, Arkéa-Samsic, B&B Hotels et Total Direct Énergie.