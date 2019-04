Julian Alaphilippe est le favori théorique de la course mais le Français a reconnu sentir de la fatigue. Jakob Fuglsang, 3e à l'Amstel et 2e à Huy, pourrait en profiter pour décrocher le plus grand succès de sa carrière dans des conditions météorologiques qui n'effraient généralement pas les Danois. Kwiatkowski, Schachmann, Matthews, Nibali, Adam Yates, Wellens, Lambrecht, Bardet ou encore Tom Dumoulin se posent en outsider de la course. De leur côté, l'Irlandais Dan Martin et le champion du monde Alejandro Valverde ont abandonné.