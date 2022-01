"Egan Bernal poursuit sa revalidation et ne montre pas de signes d'infections. Il a un bon moral, est conscient, avec une mobilité des quatre membres et grâce à cette amélioration, il ne prend plus de médicament vasopresseur". Le Colombien, 25 ans, va être opéré à deux reprises vendredi, à la main droite d'une part ("ostéosynthèse d'une fracture du deuxième métacarpien de la main droite") et la seconde est une opération "maxillo-faciale pour traiter des fractures dentoalévolaires dans la bouche", a communiqué la clinique colombienne de l'Université de La Sabana où Bernal est hospitalisé depuis lundi.

Le vainqueur du Tour 2019 et du Giro l'an dernier a été victime d'un accident lundi dans la commune de Gachancipá, à près de trente kilomètres au nord de Bogotá, alors qu'il s'entraînait avec plusieurs de ses coéquipiers d'INEOS Grenadiers. Victime de fractures du fémur droit, de la rotule droite, d'une vertèbre, d'un traumatisme thoracique, d'un poumon perforé et de fractures des côtes, il a déjà été opéré à deux reprises.