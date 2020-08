Au sein de la formation britannique, Yates viendra remplacer son compatriote Christopher Froome qui roulera pour Israel-Start Up Nation à partir de la saison prochaine.

"Je suis très excité à l'idée de rouler pour une équipe britannique. C'est une excellente opportunité qui arrive au bon moment pour moi. Mes résultats sur les courses d'une semaine et d'un jour ont été solides mais j'aimerais être plus régulier sur les grands tours avec Ineos", a déclaré Yates, quatrième et meilleur jeune du Tour de France en 2016.

Cette saison, Yates, 28 ans, a remporté le Tour des Emirats Arabes Unis. En 2019, il avait terminé deuxième du Tirreno-Adriatico et quatrième de Liège-Bastogne-Liège.

Ineos prendra le départ du Tour de France samedi prochain sans Christopher Froome et Geraint Thomas et mise donc sur Egan Bernal, le tenant du titre.