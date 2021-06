Le sillon d’une existence s’amorce parfois dès son premier jour dans le terreau familial. Petit-fils du légendaire Raymond Poulidor (décédé en novembre 2019, 14 participations au Tour) et rejeton d’Adrie (10 Grandes Boucles au compteur), Mathieu van der Poel tentera d’écrire, dès ce samedi, sa propre histoire sur une épreuve qui a construit tout un pan de l’identité familiale et qu’il découvrira. À 26 ans, le coureur de chez Alpecin-Fenix sera l’un des prétendants à la victoire sur l’étape inaugurale de cette 108e édition… et donc au premier maillot jaune, une tunique que son célèbre papy n’a jamais eu le bonheur de porter. Un privilège auquel le paternel du dernier vainqueur des Strade Bianche a, lui, déjà goûté et dont il mesure toute la magie. "Si Mathieu venait à revêtir cette tunique dans les prochains jours, l’histoire serait tellement belle…"