C’est la première fois dans l’histoire de la Grande Boucle, pourtant vieille de 107 éditions, qu’un fils prend la suite de son père comme porteur du maillot jaune. Si depuis son accélération triomphale au Mûr-de-Bretagne, Mathieu Van der Poel est associé à son grand-père, Raymond Poulidor, on ne peut évidemment oublier le papa, Adrie, double vainqueur d’étape sur le Tour et porteur du maillot jaune (un jour) en 1984. Trente-sept ans après ce bonheur, l’ancien vainqueur du Tour des Flandres et de Liège-Bastogne-Liège (entre autres succès) a vécu celui de voir son fils prendre sa suite.