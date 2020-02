Le dopage est toujours… dans les pages.

Ce mot, craint dans le peloton et dans les rangées des amateurs de cyclisme, vient de refaire son apparition deux fois en ce début de saison. D’abord vendredi, avec l’annonce du démantèlement d’un trafic d’EPO en Espagne et d’un réseau qui aurait servi, rien que l’an passé, 260 athlètes de pays et de sports différents (dont des cyclistes), de niveau pro ou inférieur. Mais aussi ce week-end, avec la nouvelle suspicion autour d’Astana suite aux articles publiés par des médias danois et norvégiens sur un rapport de la CADF (Cycling Antidoping Foundation) qui affirme que Jakob Fuglsang mais aussi Alexey Lutsenko ont eu des contacts avec le médecin italien Michele Ferrari, suspendu à vie. Le simple fait de travailler avec un tel banni peut amener une suspension d’un an à deux ans…

De son côté, Astana a démenti toute collaboration avec Ferrari. "Nos coureurs ne sont pas autorisés à consulter des médecins externes à l’équipe", indique la formation kazakhe. "Notre équipe est persuadée que si la CADF avait eu des preuves d’une faute commise par un de nos coureurs, une procédure aurait immédiatement été engagée…"