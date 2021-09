La sincérité de Julian Alaphilippe est à ce point ancrée dans sa nature la plus profonde que la notion de bluff pourrait presque lui apparaître comme une insulte. En prélude à un Mondial sur lequel il s’apprêtait à remettre en jeu l’arc-en-ciel qu’il a fait briller lors des douze derniers mois, le Français avait soufflé qu’il était heureux de "poser le maillot" au soir du Grand Prix Impanis et ce qu’il pensait alors être sa dernière course dans la peau de champion du monde.

"J’avais bien évidemment le désir de bien faire sur ce grand rendez-vous, mais je vous assure que jamais je ne me serais imaginé vous faire face ce dimanche soir avec ce même maillot sur les épaules, soufflait l’Auvergnat. Je sais ce que représente le statut inhérent à ce titre et mesure l’énergie nécessaire pour s’en montrer digne. J’étais donc presque soulagé de refermer ce chapitre et de passer à autre chose, de me focaliser sur de nouveaux objectifs…"

(...)