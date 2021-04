Le cyclisme français a récemment mis fin à certaines de ses plus longues disettes. Julian Alaphilippe avait d’ailleurs clos l’une d’elles en s’imposant sur la Flèche wallonne 2018. Mais la plus longue pénurie que le vélo hexagonal endure est incarnée par Liège-Bastogne-Liège. La Doyenne des classiques se refuse aux coureurs français depuis quarante et un ans, soit cinq ans de plus que le Tour de France. Et Julian Alaphilippe incarne depuis 2015, année où il avait terminé deuxième à Ans, le successeur désigné de Bernard Hinault, dernier tricolore à s’être imposé dans le quatrième monument de l’année. "C’est une course qui me tient à cœur, que je rêve de gagner. Je ne m’en cache pas mais ce sera très difficile", concède le champion du monde.



(...)