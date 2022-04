Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), grâce à un énorme travail de Remco Evenepoel dans la finale, a remporté la deuxième étape du 61e Tour du Pays basque (WorldTour), mardi. Au bout de 207,6 km entre Leitza et Viana, le double champion du monde français a devancé son compatriote Fabien Doubey (TotalEnergies) et Quinten Hermans (Intermarché - Wanty - Gobert). La première difficulté, en tout début de course, l'Uitzi (3,7 km à 6,9 pour-cent), inspirait quatre aventuriers, tous basques: Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Ander Okamika (Burgos-BH), Ibai Azurmendi (Euskatel-Euskadi) et Ibon Ruiz (Kern Pharma). Ils restaient à quatre sur le Lizarraga (9,6 km à 5,4 pour-cent) et comptaient jusqu'à 6 minutes d'avance sur le peloton.

Dernier rescapé du quatuor, Ibon Ruiz a été repris à 500 mètres de la ligne, sous l'impulsion d'un puissant relais de Remco Evenepoel. Idéalement placé par son équipier belge, qui a terminé 9e, Alaphilippe n'a eu aucune difficulté à régler le sprint des favoris dans un dernier kilomètre en montée. C'est la première victoire de la saison pour le Français de 29 ans, la 38e de sa carrière.

Au général, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vainqueur du contre-la-montre d'ouverture devant Evenepoel, compte 5 secondes d'avance sur le Belge et 16 sur le Français Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl).

Mercredi, la 3e étape reliera Llodio à Amurrio (181,7 km). Le Tour du Pays basque s'achève samedi à Arrate. Roglic est le tenant du titre.