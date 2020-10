Deuxième sur la ligne d’arrivée, le champion du monde a été déclassé…

C’est inévitable. Le thème de la malédiction du maillot de champion du monde va revenir en force dans les discussions de vélo avec ce Liège-Bastogne-Liège marqué aux couleurs de l’arc-en-ciel. Car Julian Alaphilippe en a vu de toutes les couleurs pour sa première sortie en compétition avec sa précieuse tunique.

D’abord, en étant victime d’une chute. Avant de changer de vélo et de redescendre plusieurs fois à la voiture de son équipe Deceuninck-Quick Step à la suite de plusieurs soucis mécaniques, dont des ennuis avec sa chaussure. Passé cette frayeur et ces irritations, le Français est remonté à l’avant. Pour s’envoler dans la Roche-aux-faucons, où il a fait le forcing, créant la décision de la course. Mais pas en solo comme au Mondial, cette fois, puisqu’il a emmené avec lui Marc Hirschi, Tadej Pogacar, Michal Kwiatkowski qui a coincé ensuite et Primoz Roglic.