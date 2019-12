Le Français a décidé de lancer sa saison 2020 en Amérique du Sud.

Julian Alaphilippe n’a pas fini la saison 2019 à la première place mondiale. Mais le Français peut légitimement être considéré comme le coureur de l’année puisqu’il a massivement été plébiscité comme tel par les lecteurs de La DH et de DH. be et qu’il a notamment obtenu le Vélo d’or. Et même si le coureur Deceuninck - Quick-Step apporte de sérieuses garanties depuis quelques saisons déjà, il lui sera difficile de réitérer en 2020 son impressionnante moisson de 2019.

(...)