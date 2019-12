Vous avez désigné le Français comme le meilleur coureur de l’année cycliste écoulée.

Il restait à connaître le résultat d’un vote dans notre série de sondages. Le sixième et aussi le plus prestigieux, celui du meilleur coureur de la saison.

C’est haut la main que Julian Alapahilippe a pris la mesure de Mathieu Van der Poel, obtenant ainsi, grâce au vote massif des lecteurs de La DH et de DH.be, une belle revanche sur celui qui avait été son bourreau lors de la Flèche brabançonne et de l’Amstel Gold Race.

Pour vous, le Français a été largement le meilleur coureur de 2019 puisqu’il a obtenu près du double des suffrages de son adversaire néerlandais et bien plus encore qu’Egan Bernal et Primoz Roglic, pourtant eux aussi deux grands acteurs de l’année cycliste écoulée.

Le vainqueur de Milan-Sanremo, son premier "monument", des Strade Bianche et de la Flèche wallonne a sans doute été surtout récompensé pour son panache, son infatigable tempérament d’attaquant et sa manière de courir comme un cadet. À l’image de sa prestation lors du dernier Tour de France où il a porté pendant deux semaines le maillot jaune, enlevé deux étapes et terminé 5e à Paris.

Des qualités que celui qui fut des mois durant le no 1 mondial, avant d’être doublé sur le fil par Roglic, partage d’ailleurs avec Van der Poel. Il y a peu, Julian Alaphilippe avait d’ailleurs été récompensé par le Vélo d’or, la plus haute récompense internationale pour un coureur.