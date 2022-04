À une soixantaine de kilomètres de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, une grosse chute a mis à terre une grande partie du peloton. Cette chute s'est produite à l'avant du groupe et plusieurs favoris en ont été victimes. C'est notamment le cas de Julian Alaphilippe et Romain Bardet. Le champion du monde semblait mal en point et sur les images, le Français ne s'est pas relevé. Après avoir chuté à ses côtés, Bardet, touché moins gravement a fait de grands gestes pour alerter les secours. L'équipe Quick Step n'a pas encore communiqué mais selon les informations de la RTBF, Alaphilippe a été embarqué en ambulance mais était conscient.

Une partie du peloton s'est retrouvée à terre sur la largeur de la route et les bas-côtés lors de cette chute qui a impliqué une trentaine de coureurs.

Suivant les images TV, Alaphilippe semble s'être retrouvé sur le bas-côté, à quelques mètres de la route, étendu au pied d'un arbre. Son compatriote Romain Bardet, également pris dans la chute, lui porte secours et fait signe au service médical d'intervenir.

Il s'agit de la troisième chute du double champion du monde cette saison. +Alaf+ a notamment effectué un spectaculaire soleil lors des Strade Bianche début mars puis était de nouveau tombé dans la Flèche brabançonne il y a dix jours.

"Je me suis fait peur. J'ai cru que je m'étais blessé au poignet. Mais je n'ai ressenti que quelques courbatures le lendemain, c'est tout", décrivait Alaphilippe dans l'Equipe de dimanche.

Parmi les autres coureurs victimes de cette chute figure Colombien Rigoberto Uran (EF Education). Le Britannique Tom Pidcock (Ineos), lui aussi sur le bas-côté dans un premier temps, a repris la course.