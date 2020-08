Du sommet du col du Turini et de ses 1 607 mètres d’altitude, on peut distinguer par beau temps les reflets de la Méditerranée, à une bonne vingtaine de kilomètres de là. Dimanche, en milieu d’après-midi et au 100e kilomètre de la seconde étape, Julian Alaphilippe espère, lui, y avoir une vue plus dégagée sur l’état de sa condition et ainsi mieux définir ses raisonnables ambitions. Si Thibaut Pinot le juge "au moins aussi fort que l’année dernière" au regard de son attaque dans le Poggio sur Milan-Sanremo, le coureur de chez Deceuninck-Quick Step s’avance au départ de sa quatrième Grande Boucle avec davantage d’interrogations qu’il convient de ne pas confondre avec des doutes.

"Sur le championnat de France de dimanche dernier à Grand-Champ, je me sentais plutôt bien puisque j’ai attaqué dans la finale après un très gros boulot de mon équipier Florian Sénéchal, mais j’ai un peu coincé à l’approche du dernier kilomètre où j’ai manqué de ressources (NdlR : 3e de ce National derrière Démare et Coquard), confesse le chouchou du public français. Mes repères ne sont logiquement pas les mêmes que l’année dernière à l’approche du Tour. Je n’ai, par exemple, pas encore gagné cette saison (alors qu’il comptabilisait 10 succès au Grand Départ de Bruxelles en 2019), mais c’est le cas de beaucoup de coureurs depuis janvier compte tenu de cette saison tronquée. Le point commun le plus solide, c’est mon envie de bien faire les choses ! Ce serait génial de lever les bras ici."

Si son épopée de quatorze jours en jaune en juillet dernier et sa cinquième place finale à Paris ont fait naître auprès d’une partie du grand public l’espoir d’une récidive plus aboutie encore, l’Auvergnat écarte d’un revers de la main une quelconque prétention pour le classement général. "Je ne suis pas là pour gagner le Tour, rigole-t-il. Nous n’avons tout d’abord pas l’équipe pour cela et il m’apparaît bien plus naturel, au regard de mon tempérament en course, de plutôt me concentrer sur des victoires d’étapes. Notre sélection a d’ailleurs été bâtie pour cela."