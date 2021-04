Patrick Lefevere s'est mis au travail depuis la semaine dernière. Après avoir prolongé le contrat de sa jeune pépite Remco Evenepoel jusqu'en 2026, le boss de Deceuninck-Quick Step s'est attelé à prolonger le contrat du champion du monde Julian Alaphilippe.

Le Français, qui arrivait en fin de contrat à la fin de la saison 2021, a signé un nouveau bail dans l'équipe belge jusqu'en 2024.

"Je suis impatient de poursuivre mon aventure au sein de cette famille. Je tiens à remercier Patrick et les sponsors pour leur confiance", a ainsi réagi Alaphilippe dans un communiqué, "Nous somme le Wolfpack et nous courons pour gagner. C'est notre mentalité et l'une de nos forces, nous allons tous dans la même direction et c'est l'une des raison pour lesquelles je me sens bien dans cette équipe."





En huit saisons, chez Deceuninck-Quick Step, et ses prédécesseurs (Omega Pharma et Etixx), Alaphilippe a remporté 34 succès chez les professionnels dont Milan-Sanremo 2019, la Flèche wallonne 2018 et 2019 ainsi que 5 étapes du Tour de France.

Cette nouvelle prolongation est sans doute bon signe pour Patrick Lefevere qui affirmait récemment ne pas encore avoir de garantie de ses sponsors pour les années à venir. Avec Evenepoel et Alaphilippe, qui viennent s'ajouter à Vansevenant et Lampaert encore sous-contrat en 2022, l'avenir s'annonce radieux pour le Wolfpack.