Julian Alaphilippe a été le grand animateur de l’épreuve.

Il n’a pas changé, Julien Alaphilippe. Le Français a été fidèle à lui-même sur ces pavés qu’il aime tant, sur ce type de course flandrienne qu’il commence à découvrir avec un énorme plaisir. Et il s’est fait plaisir en mettant le feu aux poudres, en étant fidèle à son tempérament et faisant exploser le peloton en étant bien dans le coup dans la première grosse offensive du Molenberg. Avant de partir seul dans le Berendries, à trente bornes du but.



