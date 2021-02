Le Circuit Het Nieuwsblad, course d'ouverture du calendrier belge, ouvrira la saison des classiques ce samedi. À cinq jours de la première classique flandrienne de l'année, les équipes annoncent petit à petit leurs sélections.

Parmi ces équipes, on retrouve une sélection Deceuninck-Quick Step très solide. Emmenée par le champion du monde Julian Alaphilippe qui découvrira le Nieuwsblad, l'équipe belge alignera également Zdenek Stybar, Yves Lampaert ou encore Kasper Asgreen. Double vainqueur d'étape sur le Tour de La Provence, Davide Ballerini, le Français Florian Sénéchal et le Belge Tim Declercq complètent la sélection Deceuninck-Quick Step.

L'équipe AG2R La Mondiale alignera du lourd avec le duo Greg Van Avermaet - Oliver Naesen. Deux autres Belges, Lawrence Naesen et Gijs Van Hoecke seront également de la partie.

Invitée sur ce Circuit Het Nieuwsblad en tant que ProTeam, l'équipe Total Direct Energie emmènera une sélection expérimentée avec Niki Terpstra, Edvald Boasson Hagen, Damien Gaudin et Adrien Petit. Quatrième du Tour des Flandres il y a quatre mois et demi, Anthony Turgis va tenter de confirmer ce bon résultat sur la première classique flandrienne de la saison.

Une fois n'est pas coutume, la formation Movistar viendra sur les routes flamandes avec des ambitions. Trois leaders sont désignés : l'habitué Imanol Erviti, le nouveau venu Ivan Garcia Cortina et le jeune Belgo-suisse Johan Jacobs.

Si la formation Jumbo-Visma n'a pas encore été dévoilée, on le sait, elle n'alignera pas Wout Van Aert. Le Belge reprendra le samedi suivant sur les Strade Bianche. En revanche, Mathieu van der Poel, qui n'était pas non plus prévu sur la première épreuve belge de la saison pourrait finalement s'y aligner. Suite retrait de son équipe du UAE Tour, dont il avait remporté la première étape, à cause d'un contrôle positif au coronavirus d'un membre du staff, le Néerlandais et ses équipiers ont tous effectué un test qui s'est révélé négatif avant de revenir en Belgique ce mardi.