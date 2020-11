11. Un Mondial organisé en trois semaines

Poussée par les décisions et mesures édictées par les autorités helvétiques à délocaliser l'arc-en-ciel d'Aigle et Martigny vers Imola, l'UCI a réussi l'exploit de maintenir les championnats du monde dans un contexte pourtant très compliqué. Une performance dont le mérite revient essentiellement aux organisateurs italiens, capables de mettre un Mondial sur pied, fût-ce en sacrifiant les épreuves pour jeunes, en tout juste trois semaines là où plus d'un an de travail est habituellement nécessaire. « Une prouesse digne d'un record olympique ! » avait ainsi commenté Thomas Bach, le président du CIO venu s'inspirer de la manière de travailler du sport cycliste.



