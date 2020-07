L'ancien pro a fait mieux que l'Australien Lachlan-Morton.

Il a de beaux restes, Alberto Contador ! L’Espagnol, ancien lauréat des trois Grands Tours, a décroché le record d’Everesting, ce Challenge qui consiste à grimper, en une sortie à vélo, l’équivalent, en dénivelé, de la montée de l’Everest, soit 8848 mètres. El Pistolero a réussi ce challenge très en vogue chez les pros, les anciens pros mais aussi de simples amateurs ou cyclosportifs et a décroché le meilleur temps en 7h27 et 20 secondes. Il a fait mieux que l’Australien Lachlan Morton, de la formation EF Pro Cycling, qui avait le record, avec un temps de 7h29 minutes et 57 secondes.

"Cela a été un challenge très dur, mais une très chouette expérience", a commenté l’Espagnon, âgé de 37 ans. Il a établi cette tentative dans une côte au Nord de Madrid.