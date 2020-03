Malgré le report d'un an des JO, l'Espagnol, qui aura 41 ans l'an prochain, croit toujours en sa participation.

"Si les Jeux Olympiques se tiennent à l'été 2021, et si tout va bien et que je suis en bonne forme, bien sûr j'aurai 41 ans, et tout sera plus difficile, mais j'ai encore une année dans mon contrat" C'est ce qu'a expliqué Alejandro Valverde dans une vidéo publiée par son équipe Movistar. L'Espagnol est donc optimiste quant à sa participation aux JO qui devraient se dérouler en 2021.

Ambitieux, il souhaite toujours y participer et, bien sûr, y figurer le mieux possible: ""En 2021, je roulerai sans problème. Si le sélectionneur me convoque, je serai aux Jeux et j'essaierai de faire de mon mieux."

S'il a admis que ce report était "inévitable", il a également avoué que 2021 devrait être son dernier tour de piste. "Avec cet arrêt, je ne sais pas si je prolongerai mon contrat ou pas. Cependant, mon plan est de disputer une année complète en 2021 et après cela devenir ambassadeur de Abarca (la structure qui gère l'équipe, ndlr)."

L'Espagnol pourrait ainsi disputer sa cinquième course olympique de sa carrière. Aux jeux, sa meilleure performance restera sa treizième place à Athènes en 2004.