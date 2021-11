Victor Campenaerts perdra-t-il son record de l’Heure ce mercredi soir ?

Le 16 avril 2019, le Belge avait effacé des tablettes le record détenu jusqu’alors par Bradley Wiggins. Sur la piste mexicaine du Velodromo Bicentenario d’Aguascalientes, Campenaerts avait couvert 55,089 kilomètres en soixante minutes, soit 563 mètres de plus que le multiple champion olympique et vainqueur du Tour de France 2012.

Ce 3 novembre, vers 23 heures (16 heures au Mexique), le Britannique Alex Dowsett, ancien détenteur du record (pendant trente-six jours), auquel Wiggins avait succédé, se remet en selle, sur ce même anneau mexicain situé à 1 888 mètres d’altitude. On pourrait s’étonner qu’un coureur qui roulait à moins de 53 km/h (52,757 km/h) il y a six ans, espère tourner plus de deux kilomètres heure plus vite alors qu’il est désormais âgé de 33 ans.