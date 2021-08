Intermarché-Wanty-Gobert a annoncé la signature du sprinter norvégien pour la saison à venir.

Identifié comme la figure de proue de cette édition 2021 de l’épreuve nordique, Alexander Kristoff n’a pourtant pas effectué le déplacement sur les hauteurs de Tromso, à bord du "Fjellheisen", le célèbre téléphérique de la ville la plus septentrionale du monde, durant l’après-midi, lors de la présentation des têtes d’affiche.

Si certains se sont légitimement demandé si cela était directement lié à son futur, et de surcroît les questions des journalistes qui en découlent, la raison de son absence a rapidement été communiquée : le sprinter de 34 ans préférait ne pas participer à l’excursion aux côtés de Warren Barguil, Oliver Naesen, Ben Hermans ou encore Bryan Coquard pour se préserver, tout simplement. Et pour cause, celui qui a terminé deuxième de l’Arctic Race en 2014 ne s’est pas rendu au pays pour y faire de la figuration, sous la bannière nationale.

Présent, sous la pluie, en fin de journée comme le veut la tradition la veille du grand départ, le Norvégien affichait un large sourire. Une décontraction sûrement due à l’annonce officielle de son transfert chez Intermarché-Wanty-Gobert. Il sera d’ailleurs accompagné par son fidèle lieutenant et compatriote, Sven Erik Bystrom.