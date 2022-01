Le classement intéréquipe va revenir comme un boomerang à quasiment chacune des conversations de la saison 2022. Car il sera déterminant pour l’attribution des prochaines licences World Tour. La lutte s’annonce intense entre les Israël Start Up Nation de Chris Froome, les Lotto-Soudal de Caleb Ewan, les Cofidis de Guillaume Martin, les Arkea-Samsic de Nairo Quintana et les Intermarché Wanty-Gobert.

La formation de Jean-François Bourlart est confiante par rapport à son maintien au plus haut niveau du vélo. Elle a recruté un grand nom du vélo pour l’aider dans cette mission : le Norvégien Alexander Kristoff. "C’est le coureur avec le plus riche palmarès qui roule chez nous, depuis la création de notre équipe, commente le patron au sujet du solide routier-sprinter. C’est aussi le plus cher de l’histoire de notre formation !"

