Alexey Lutsenko a remporté la première édition de la Clasica Jaen, une course empruntant des chemins de terre. Il l'a emporté en solo après 187,8 km entre Baeza et Ubeda devant Tim Wellens et (Lotto Soudal) et Loïc Vliegen (Intermarché Wanty Gobert). Avec 3 100 mètres de dénivelé et presque 40 km de routes non-asphaltées, la course espagnole s'est annoncée être une course difficile, surtout la finale avec trois fois 6,6 km d'une longue ascension dont 5,5 km sur des routes gravel.

Notre compatriote Jarno Berckmoes s'est hissé dans l'échappée matinale en compagnie de Igor Arrieta, Juan Diego Alba, Xabier Azparren et Chad haga. Mais ces coureurs n'ont pas eu beaucoup d'avance sur le peloton qui voulait entamer les chemins en bonne position.

La finale a rapidement explosé. Alexey Lutsenko a attaqué sur la partie la plus difficile du chemin de terre et le peloton a directement explosé en plusieurs parties. Dans le premier gorupe de poursuivants, on retrouvait notamment les Belges Tim Wellens et Loïc Vliegen, ainsi que Andreas Kron, Connor Swift et Emanuel Buchmann. Le Kazakh était extrêmement costaud tandis que le groupe de tête s'est amoindri rapidement. Finalement, il est sorti avec Wellens mais ce dernier a rapidement dû laisser partir le coureur d'Astana à 40 km de l'arrivée.

Wellens s'est fait rattraper par Lennard Kämna et Connor Swift et a finalement réussi à faire le bond avec ces coureurs sur Lutsensko. Mais trop fort, le Kazakh s'est définitivement échappé à 24 km de l'arrivée.

Il a rapidement pris 30 secondes d'avance sur les poursuivants où Loïc Vliegen a réussi à recoller. Lutsenko a décroché la première victoire Astana de la saison. Pour la deuxième place, Wellens et Vliegen se sont détachés dans l'ascension finale, avant que ce dernier ne dépose le Wallon au sprint pour la deuxième place.