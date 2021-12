Atteint d'un cancer des reins depuis 2016, Allan Peiper a pris la décision de démissionner de son poste de directeur sportif chez UAE. Celui qui était présent "dans la voiture" lors du premier sacre de Pogacar sur le Tour 2020 avait dû suivre le deuxième titre du Slovène à distance. Il était déjà prévu qu'il prenne du recul en 2022 pour devenir simple "conseiller" de l'équipe, il n'en sera finalement rien.



"Les traitements pour le cancer que je subis depuis six ans me coûtent énormément psychologiquement et physiquement. Je ne me sens plus capable de faire mon boulot comme j'aimerais le faire", a expliqué l'ancien coureur dans un communiqué.