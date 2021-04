"Alpecin aura besoin de Tim Merlier au Tour de France": et si le prochain roi du sprint avait déjà 28 ans ? Cyclisme100% Web Nicolas Christiaens

Alors que le cyclisme s'offre une véritable cure de jeunisme ces derniers mois, Tim Merlier a attendu d'approcher la trentaine pour se hisser parmi les meilleurs sprinteurs du monde. Où va-t-il s'arrêter ?



Avec sept victoires au compteur cette saison, Alpecin-Fenix fait mieux que de nombreuses formations World Tour. Des équipes comme Astana et Movistar n'ont pas encore débloqué leur compteur tandis que les richissimes UAE-Team Emirates et Israel Start-Up Nation se contentent respectivement de cinq et trois bouquets.



Il faut dire qu'avec un certain Mathieu van der Poel dans ses rangs, l'équipe belge peut s'appuyer sur un véritable gagneur. Mais le Néerlandais n'est pas le seul moteur de la formation qui sera amenée à disputer les trois grands tours cette saison. Jasper Philipsen a été recruté cet hiver pour densifier un effectif qui sera bien plus sollicité que les saisons précédentes et, surtout, un certain Tim Merlier est en train d'exploser ces derniers mois.



(...)