Le coureur des Baléares, 27 ans, poursuivra ainsi son oeuvre au sein de la formation espagnole jusqu'en 2025 après être monté deux fois sur le podium de la Vuelta (2e en 2018 et 2021, 5e en 2020) et remporté cinq courses pro dans sa carrière.

Enric Mas, qui avait rejoint Movistar en 2020 en provenance de Quick Step, a terminé aussi 6e du classement général du Tour de France l'an dernier (et 5e en 2020) et a démontré sa régularité cette saison malgré la malchance de quelques chutes, que ce soit au Tour de Valence (4e), à Tirreno-Adriatico (deux top 10 avant un abandon), au Tour du Pays basque (9e) ou à Liège-Bastogne-Liège (12e). L'Espagnol a fait du Tour de France et du Tour d'Espagne (du 19 août au 11 septembre) les deux objectifs de sa saison.

"Les derniers mois ont été compliqués", a avoué Mas, cité dans le communiqué de son équipe. "Avec des incidents dans des épreuves comme Tirreno, le Pays basque et au Dauphiné (où il a dû abandonner aussi), qui m'ont empêché de donner le meilleur de moi-même, mais c'est la vie, c'est le cyclisme et il faut le prendre comme cela vient. J'ai très bon espoir pour le Tour, qui restera un objectif ces trois prochaines années tout comme le Giro et la Vuelta avec pourquoi pas une victoire à l'arrivée d'un de ces Tours."