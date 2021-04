Courue dimanche en circuit, pour cause de Covid-19, l’Amstel Gold Race va ressembler au Mondial 2012 dont Björn Leukemans avait été un des principaux acteurs. Jusqu’à la fin de sa carrière, qui aura duré seize saisons, l’Anversois a couru derrière le grand succès qui aurait conféré à son palmarès l’éclat qu’il méritait. Pendant des années, il fut un des prétendants aux diverses classiques dont l’Amstel et l’un des pions majeurs de l’équipe nationale qui emmena Tom Boonen (2005) et Philippe Gilbert (2012) vers le titre mondial.

À 43 ans, Leukemans vit la majeure partie du temps en Espagne, à Calpe, où son épouse Karen tient leur société immobilière (Immo LnS). Interview.