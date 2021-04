La 55e édition de l’Amstel Gold Race se déroule, ce dimanche, entre Valkenburg et Berg en Terblijt.

Pour cause de crise sanitaire, la classique néerlandaise se tient cette année en circuit et sans public. Le peloton devra effectuer douze tours d’un circuit comprenant le Geulhemmerberg, le Bemelerberg et le Cauberg et un tour de circuit final comprenant le Geulhemmerberg et le Bemelerberg, pour un total de 217 kilomètres.

En l’absence de Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), le tenant du titre, les favoris se nomment Primoz Roglic, Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) et Tom Pidcock (Inoes-Grenadiers). Michal Kwiatkowski, Richard Carapaz (Ineos), Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Alejandro Valverde (Movistar), David Gaudu (Groupama-FDJ), Jakob Fuglsang (Astana), Matteo Trentin, Marc Hirschi (UAE Emirates) et Michael Matthews (BikeExchange) font figure d’outsiders. Tout comme les Belges Greg Van Avermaet (Ag2r Citroën), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Tim Wellens (Lotto-Soudal) et Dylan Teuns (Bahrain-Victorious).

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h35.