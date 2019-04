Dimension Data. L’équipe sud-africaine a été transparente durant ce printemps des classiques. Pourtant, ce dimanche, elle va aligner l’intégralité du podium 2018 de l’Amstel Gold Race ! Elle a en effet recruté cet hiver Enrico Gasparatto, troisième l’an dernier aux Pays-Bas, Roman Kreuziger, deuxième la saison dernière de la classique néerlandaise, et Michaël Valgren, qui s’était imposé à Berg en Terbijt il y a douze mois.

Ces trois coureurs ont un lien très fort avec l’Amstel Gold Race. Avant sa victoire de l’an passé, Michaël Valgren avait marqué les esprits en 2016, quand il s’était échappé dans le Cauberg avec Enrico Gasparotto, qui l’avait battu dans un sprint à deux, pour le compte, alors, de la formation Wanty-Groupe Gobert. L’Italien est un abonné du podium de l’Amstel. Outre son succès de 2016, il s’y était aussi imposé en 2012, quand il avait devancé Jelle Vanendert. Et il s’y est aussi classé deux fois troisième.

Enfin , Roman Kreuziger, le Tchèque Roman Kreuziger s’y était aussi imposé en 2013. La formation Dimension Data a donc des références pour la course du jour. Même si elle n’arrive pas avec le statut de favorite par rapport aux autres armadas ou à un client comme Mathieu Van der Poel. "Nous avons eu beaucoup de malades durant ce printemps", a déclaré Rolf Aldag à Cyclingnews. "Gasparotto l’a été après Milan-Sanremo, Roman Kreuziger l’a été après le Tour d’Algarve et Michaël Valgren l’a été aussi. Ce n’est jamais évident de revenir à son meilleur niveau après des maladies. Mais on espère des améliorations pour les courses qui arrivent."

Enrico Gasparotto paraissait déjà plus dans le coup, mercredi, à la Flèche brabançonne, où il s’est classé septième.