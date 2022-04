L’ancien vainqueur italien de la Flèche wallonne est désormais l’entraîneur de Teuns.

Dylan a absolument toutes les qualités pour gagner une belle et grande classique. Cela finira un jour ou l’autre par payer !" Lorsque nous l’avions appelé en amont du Tour des Flandres afin de sonder les anciens vainqueurs du Ronde sur les chances de voir Tadej Pogacar s’imposer sur le monument pavé, Michele Bartoli avait semblé nous fixer rendez-vous. Entraîneur de Teuns depuis le printemps 2021, celui qui compte aussi à son palmarès Liège-Bastogne-Liège (1997 et 1998), le Tour de Lombardie (2002 et 2003), l’Amstel Gold Race (2002) et… la Flèche wallonne (1999) s’amusait mercredi de son effet.