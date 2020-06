André Greipel a prolongé de deux ans son contrat avec Israel Start-Up Nation, a annoncé lundi la formation WorldTour, que le sprinter allemand avait rejointe en début d'année.

André Greipel, 37 ans, a rejoint l'équipe Israel Start-Up Nation cet hiver, après une saison passée chez Arkea-Samsic et huit ans sous le maillot Lotto.

Le "Gorille" n'a pas encore vraiment eu l'occasion de briller sous le maillot de sa nouvelle équipe. Après le début de saison en Australie, il s'est blessé blessé à l'épaule lors d'un accident à l'entraînement en février, ce qui a entraîné une absence de trois mois, avant que le peloton ne se retrouve à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

"Je m'attendais à ce que l'équipe me propose une prolongation d'un an", déclare André Greipel, qui aura 40 ans lorsque son nouveau contrat expirera fin 2022. "J'ai été heureux et flatté que la direction de l'équipe me montre autant de confiance. Accepter cette offre a été très facile. Je suis prêt à prolonger ma carrière et à aider l'équipe à grandir".

André Greipel compte 156 victoires au palmarès, la dernière acquise en janvier 2019 sur la Tropicale Amissa Bongo. Il a notamment remporté 11 étapes du Tour de France, 7 étapes du Giro et 4 étapes de la Vuelta, dont il a enlevé le classement par points en 2009.