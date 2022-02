Ce matin-là, sur le vaste parking de la Taibah University qui accueille le départ de la deuxième étape du Saudi Tour, Anthony Turgis épingle son dossard avec la méticulosité d’un jeune cadet, le visage tourné vers l’est en offrande au soleil. Le lendemain, entre Tayma et Al-Ula, le coureur de chez TotalEnergies se mettra la tête à l’envers dans une échappée solitaire de plus de 70 bornes, au milieu des bourrasques de sable qui ont fait éclater le peloton en puzzle de 1 000 pièces. Un hédonisme à la géométrie variable qui raconte en 24 heures une partie de la trajectoire de vie du Francilien.

Fils de Rémy et Valérie, des parents qui se sont rencontrés… à l’entraînement, Anthony Turgis a baigné depuis sa plus petite enfance dans un cyclisme autour duquel s’articulait tout l’agenda familial. Cadet d’une fratrie de trois frangins, il embarquait chaque automne et hiver avec toute la troupe et les cousins pour écumer les cyclo-cross d’Île de France. Une passion familiale terreau d’un authentique conte de fées : sur le Tour de l’Ain 2017, Jimmy (26 ans), Anthony (23 ans) et Tanguy (19 ans) prennent tous les trois le départ de Bourg-en-Bresse avec le maillot de l’équipe Cofidis sur les épaules. L’éphémère bonheur d’un destin qui opérera un impitoyable demi-tour quelques mois plus tard.