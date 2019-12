La très belle manche de Coupe du Monde disputée ce dimanche à Namur a tenu toutes ses promesses.

De quoi conforter la capitale wallonne dans sa volonté de conserver ce statut la saison prochaine. Pour rappel, l’Union Cycliste Internationale veut réformer la formule de Coupe du Monde et l’étendre à seize manches. Avec un maximum de huit en Belgique. Namur espère conserver sa place pour la saison 2020-2021. Mais une autre ville wallonne souhaite organiser une épreuve de cyclocross de ce niveau la saison prochaine : Antoing.

La ville hennuyère fait partie des 31 candidatures qui ont été déposées à l’UCI. Ce projet, mené notamment par Jean-François Bourlart, manager de la formation Circus-Wanty-Gobert (et de Tormans Cyclocross Team), prévoit un parcours sur le site "Your Nature", un nouveau complexe hôtelier et de loisir à Antoing.