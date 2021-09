Le simple fait de terminer la Haute Route Alpes - surtout cette dixième édition, considérée comme la plus difficile - est déjà un exploit. La gagner est une performance tout simplement exceptionnelle pour un sportif amateur. Mais lorsqu’on évoque Antonio Pippo Guarnero, vainqueur de l’édition 2021, on n’évoque pas n’importe quel cycliste amateur. Professionnel entre 2013 et 2015, celui qui fut champion du Brésil sur route en 2014 possède de superbes références.

Invité par la Haute Route en tant que "guest", ce gentleman de 38 ans a livré une superbe bataille avec le Français Loïc Ruffaut. Et au terme d’un splendide mano à mano, il s’est imposé avec six minutes trente d’avance sur son rival.