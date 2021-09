Le manager de Lotto-Soudal se veut ambitieux pour la fin du Tour du Benelux.

Présent depuis jeudi dans la voiture de Lotto-Soudal, John Lelangue était évidemment aux anges au moment d’analyser la victoire de Caleb Ewan. Le manager général de la structure belge a bel et bien conscience que ce succès offre un boost moral à son équipe et remotive ses troupes avant une fin de saison chargée. La mission de la formation chère à Maxime Monfort sera désormais de batailler ferme pour la victoire finale, dimanche à Grammont. Pour rappel, Tim Wellens peut remporter une troisième fois l’épreuve et devenir le recordman absolu.

(...)