Le GP Jean-Pierre Monseré cycliste (1.1) au programme dimanche entre Hooglede et Roulers voit son plateau de concurrents s'élargir en raison de l'annulation des Strade Bianche.

L'organisateur a déjà indiqué mercredi qu'il restait de la place pour quatre équipes. Bora-hansgrohe a répondu à cette invitation. Deux autres équipes du World Tour ont déjà été enregistrées avec Lotto Soudal et Deceuninck-Quick-Step.

"Nous serons présents mais sans Peter Sagan", a confirmé Jean-Pierre Heynderickx, le directeur sportif de Bora-hansgrohe. "Normalement, notre programme comprenait la Nokere Koerse (le 18 mars), le GP Denain (le 19 mars) et la Bredene-Coxyde Classic (le 20 mars). Il y aura donc le GP Monseré de dimanche en plus. L'équipe sera composée d'un mélange de coureurs, qui devaient courir les Strade Bianche et Tirreno. Peter Sagan ne sera pas là et nous ne savons pas encore exactement quel sera son programme. Il y a encore beaucoup de choses qui nous laissent perplexe et cela devrait s'éclaircir dans les prochaines heures ou les prochains jours."