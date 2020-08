"Ces deux derniers jours, nous avons discuté de cette affaire en interne et il était important de d'abord parler avec Dylan", a précisé la formation néerlandaise dans son communiqué. "Dylan est dévasté par ce qui s'est passé et par les conséquences graves, involontaires, pour les autres personnes impliquées dans l'accident."

"L'équipe Jumbo-Visma soutient le fair-play, dans le respect des règles. Avec son mouvement, Dylan a enfreint une règle sportive et c'est inacceptable. Il reconnaît qu'il a fait un mauvais mouvement en s'écartant de sa ligne et qu'il a été correctement disqualifié."

"Nous avons décidé de ne plus inscrire Dylan au départ d'une course dans l'attente du jugement de la commission disciplinaire de l'UCI. Nous soutiendrons Dylan et sa famille en tant qu'équipe pour leur permettre de traverser cette période (mentalement) difficile", a ajouté Jumbo-Visma.

Dans un état grave jusque jeudi, Fabio Jakobsen a été sorti du coma artificiel vendredi. "Nous sommes choqués par les conséquences de l'accident. Nous espérons que tout ira bien pour Fabio Jakobsen. Nos pensées vont à Fabio et nous espérons de tout notre cœur qu'il se remettra. Nous espérons et souhaitons également que les autres personnes impliquées se rétablissent rapidement", a conclu la formation néerlandaise.